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Trabzon’da karı koca evlerinde ölü bulundu

12.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde Kamil-Zeynep İkinci çifti evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Kamil-Zeynep İkinci çifti evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKI Evleri’nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi. Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde güvenlikçi olarak çalışan Kâmil Ikinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti. Ancak içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi. Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, genç çift 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

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