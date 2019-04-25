HABER

Trabzon'da kayıp kızın cesedi kayalıklarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da kayıp kızın cesedi kayalıklarda bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 14 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın cesedi, sahildeki kayalıklarda bulundu.

Sürmene sahilinde kayalıklara sıkışmış bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, cesedin 11 Nisan'da cep telefonu ve kimliğini yanına almadan evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Emel Aktaş'a ait olduğunu tespit etti.

Sürmene Belediyesine ait iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Aktaş'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor
Bakan Akar'dan, şehit astsubay için başsağlığı mesajıBakan Akar'dan, şehit astsubay için başsağlığı mesajı
Suriye sınırında uçurtma şenliğiSuriye sınırında uçurtma şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kız Kayalık Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.