Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı, Trabzon'da protesto edildi.

CHP Trabzon il teşkilatı, Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde dün yapılan saldırıya tepki gösterdi. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Atatürk Alanı'nda parti ve STK temsilcilerinin de katıldığı protestoda konuşan İl Başkanı Güzide Uzun, saldırıyı kınadıklarını, sorumluların bulunarak gerekenin yapılmasını beklediklerini söyledi. Uzun, "Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz" dedi.

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