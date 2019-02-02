Trabzon’da kız kardeşlerinin evini yıkmakla suçlanan kardeşler kendilerini savundu

Trabzon’un Arsin ilçesinde geçtiğimiz hafta içinde kardeşlerinin evlerini iş makineleri ile yıkmakla suçlanan kardeşler yaptıkları yazılı açıklama ile kendilerini savundu.

Arsin ilçesi Yeniköy mahallesindeki evlerinde iki kızı ve torunu ile yaşadığını belirten Gülsen Paslı (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gittiğini ve geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını söylemişti. Paslı, kış günü evlerinin yıkılması nedeniyle mağdur olduklarını ve evi yıkan kişilerin kardeşleri olduğunu iddia etmişti.

Suçlanan Soylu kardeşler yaptıkları ortak yazılı açıklamada “Yıkılan evin sahibi olan annemiz Ayşe Soylu yeni ev yaptırmak için bütün çocukların haber vererek evin yıktırmıştır. Bu ev gayrimeşru amaçlar için kullanıldığı köylüler tarafından ve akrabaları tarafından bilinmektedir. Evde oturanlar evi kötü amaçlı kullandıklarından dolayı yaklaşık 5 yıldır uyarılmalarına rağmen kendilerine her türlü imkanlar sunulmasına rağmen istenmeyen huylarından vazgeçmemişlerdir. Mağdur olduğunu söyleyen bu kişilerin kendilerine ait arabaları ve ayrıca Arsin ilçe merkezinde daire sahibidirler. Bu ev ve arabanın ailede bir çalışan olmadığı halde hangi parayla alındığı meçhuldür. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin ailede büyük bir infial oluşturmuş aile sokağa çıkamaz hale gelmiştir. Ne yazık ki huylu huyundan vazgeçmeyip davranışlarını arttırmışlardır. Evin reisi büyük anne çok zor da olsa evin yıkılmasını istemiştir. Bu durumun mirasla ve anne bakımıyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandılar.



