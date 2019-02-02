HABER

Trabzon’da kız kardeşlerinin evini yıkmakla suçlanan kardeşler kendilerini savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:51 | Son Güncelleme

Trabzon’un Arsin ilçesinde geçtiğimiz hafta içinde kardeşlerinin evlerini iş makineleri ile yıkmakla suçlanan kardeşler yaptıkları yazılı açıklama ile kendilerini savundu.Arsin ilçesi Yeniköy mahallesindeki evlerinde iki kızı ve torunu ile yaşadığını belirten Gülsen Paslı (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gittiğini ve geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını söylemişti.

Trabzon’da kız kardeşlerinin evini yıkmakla suçlanan kardeşler kendilerini savundu

Trabzon’un Arsin ilçesinde geçtiğimiz hafta içinde kardeşlerinin evlerini iş makineleri ile yıkmakla suçlanan kardeşler yaptıkları yazılı açıklama ile kendilerini savundu.
Arsin ilçesi Yeniköy mahallesindeki evlerinde iki kızı ve torunu ile yaşadığını belirten Gülsen Paslı (47), hastalanan torunlarını doktora götürmek için evinden ayrılarak ilçe merkezindeki hastaneye gittiğini ve geri döndüğünde ise evlerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş makinesi marifeti ile yıkıldığını söylemişti. Paslı, kış günü evlerinin yıkılması nedeniyle mağdur olduklarını ve evi yıkan kişilerin kardeşleri olduğunu iddia etmişti.
Suçlanan Soylu kardeşler yaptıkları ortak yazılı açıklamada “Yıkılan evin sahibi olan annemiz Ayşe Soylu yeni ev yaptırmak için bütün çocukların haber vererek evin yıktırmıştır. Bu ev gayrimeşru amaçlar için kullanıldığı köylüler tarafından ve akrabaları tarafından bilinmektedir. Evde oturanlar evi kötü amaçlı kullandıklarından dolayı yaklaşık 5 yıldır uyarılmalarına rağmen kendilerine her türlü imkanlar sunulmasına rağmen istenmeyen huylarından vazgeçmemişlerdir. Mağdur olduğunu söyleyen bu kişilerin kendilerine ait arabaları ve ayrıca Arsin ilçe merkezinde daire sahibidirler. Bu ev ve arabanın ailede bir çalışan olmadığı halde hangi parayla alındığı meçhuldür. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin ailede büyük bir infial oluşturmuş aile sokağa çıkamaz hale gelmiştir. Ne yazık ki huylu huyundan vazgeçmeyip davranışlarını arttırmışlardır. Evin reisi büyük anne çok zor da olsa evin yıkılmasını istemiştir. Bu durumun mirasla ve anne bakımıyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandılar.

Trabzon’da kız kardeşlerinin evini yıkmakla suçlanan kardeşler kendilerini savundu

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
İslahiye'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıİslahiye'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştuNadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.