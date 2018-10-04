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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezona "İkinci El Cinayet" adlı oyunla başlıyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini "İkinci El Cinayet" adlı oyunla açacak.

Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Sinem Ersu, dekor-kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Umut Uslusoy, video tasarımını Emre Yıldız ve seslendirmesini Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Dr. Hicran Tülüce'ye ait.

Prömiyeri bugün saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircisi ile buluşacak olan oyun, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde de aynı yer ve saatte izlenebilecek.

- "Çıkış Yolu Yok" oyunu

Trabzon'da ayrıca "Çıkış Yolu Yok" adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşacak.

Franz Kafka'nın "Akademi İçin Bir Rapor" adlı öyküsünden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Malcolm Keith Kay üstleniyor.

Tek perdeden oluşan 70 dakikalık oyun, Devrim Evin'in tek kişilik performansıyla sahnelenecek.

Oyunda, Afrika'da yakalanıp tutsak edilen "Kızıl Peter" adlı maymunun, hayatta kalabilmek için "insan" gibi davranmayı öğrenip özgürlüğü değil, çıkış yolunu araması anlatılıyor.

Oyun, 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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