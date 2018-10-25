Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini açtığı "İkinci El Cinayet" adlı oyunu sahnelemeyi sürdürüyor.

Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Sinem Ersu, dekor-kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Umut Uslusoy, video tasarımını Emre Yıldız ve seslendirmesini Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Hicran Tülüce'ye ait.

Oyun bugün, yarın ve 27 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- "Yaşamaya Dair" oyunu

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın, Nazım Hikmet'in ölümünün 54. yılı için uyarlayıp yönettiği "Yaşamaya Dair" adlı oyunda, Tülay Günal rol alıyor.

Piyano ve viyolonsel eşliğinde sergilenecek oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere farklı bestecilerin Nazım Hikmet şarkıları da seslendirilecek.

Oyun, bugün saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanacak.

- Resim sergisi

Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçıları Derneği tarafından 33 sanatçının katılımıyla düzenlenecek "Cumhuriyetin Renkleri" adlı karma resim sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

Serginin açılışı, 26 Ekim Cuma günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

