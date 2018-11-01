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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" oyununu sahneliyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ali Bey'in kaleme aldığı, Selin Poyraz'ın yönettiği oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk, Gürkan Erarslan ve Mahir Elvan rol alıyor.

Müzikleri Emin Serdar Kurutçu, ışık tasarımı Muharrem Boran ve kostüm tasarımı Özge Akarsu'ya ait oyunda, türlü numaralar ve kurnazlıkların bir araya geldiği sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 3 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- "Sihirli Lamba" küçük izleyicilerle buluşuyor

TDT ayrıca "Sihirli Lamba" adlı çocuk oyununu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda, Uğur Keleş, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik ve Yaman Tabakoğlu rol alıyor.

Dekor tasarımını Hakan Dündar'ın, kostüm tasarımını Özge Akarsu'nun, ışık tasarımını da Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 6 ve 7 Kasım'da Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Bir Delinin Hatıra Defteri"

Nikolay Vasilyeviç Gogol'un yazdığı, Cem Emüler'in uyarladığı ve yönettiği oyunda, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanlar konu alınıyor.

Yönetmen yardımcılığını da üstlenen Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı tek kişilik oyunun sahne amirliğini Yunus Daştan yapıyor.

Ses efekt tasarımı ise Tayfun Gültutan'a ait oyun, 6 Kasım Salı günü saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- Resim sergisi

Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçıları Derneği tarafından 33 sanatçının katılımıyla düzenlenecek "Cumhuriyetin Renkleri" adlı karma resim sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alıyor.

Sergi, 10 Kasım Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

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Kültür Sanat Trabzon

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