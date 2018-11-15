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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini açtığı "İkinci El Cinayet" oyununu sahneliyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini açtığı "İkinci El Cinayet" adlı oyunu sahnelemeyi sürdürüyor.

Dilan Demirel'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği oyunda, Duygu Urhan, Sinem Ersu ve Erkan Akçelik rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Sinem Ersu, dekor-kostüm tasarımını Candan Günay, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Umut Uslusoy, video tasarımını Emre Yıldız ve seslendirmesini Ali Düşenkalkar'ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Hicran Tülüce'ye ait.

Oyun bugün, yarın ve 17 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverler ile buluşacak.

- "Sihirli Lamba" küçük izleyicilerle buluşuyor

TDT ayrıca "Sihirli Lamba" adlı çocuk oyununu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda, Uğur Keleş, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik ve Yaman Tabakoğlu rol alıyor.

Dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını da Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 20-21 Kasım'da saat 13.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Romantizma" Trabzon'da sahnelenecek

Janset ve Gökçe Özyol'un rol aldığı 2 perdelik komedi "Romantizma", yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan "evlilik hastalığı"nı sahneye taşıyor.

Oyun, 16 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, "2. Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı" kapsamında, yarın saat 17.30'da sergi açılacak.

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Kültür Sanat Trabzon

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