Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Geveze Berber" adlı oyunu izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Ali Bey'in kaleme aldığı, Selin Poyraz'ın yönettiği oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk, Gürkan Erarslan ve Mahir Elvan rol alıyor.

Müzikleri Emin Serdar Kurutçu, ışık tasarımı Muharrem Boran ve kostüm tasarımı Özge Akarsu'ya ait oyunda, türlü numaralar ve kurnazlıkların bir araya geldiği sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 29 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

- "Kılçık Mahallesi" küçük izleyicilerle bir araya gelecek

TDT ayrıca, "Kılçık Mahallesi" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Fatih Yarşı, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziğini de Kemal Günüç'ün yaptığı oyun 30 Aralık ile 2 Ocak saat 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde seyredilebilecek.

- Sergi

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde "44. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açılacak.

Sergi, 9 Ocak'a kadar gezilebilecek.

