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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Ben Ödüyorum" ve "Sihirli Lamba" oyunlarını sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Ben Ödüyorum" ile "Sihirli Lamba" oyunlarını beğeniye sunacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği "Ben Ödüyorum"da, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Emre Ön, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner'in yaptığı eser, bugün, yarın ve 19 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

TDT ayrıca "Sihirli Lamba" adlı oyunu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda, Uğur Keleş, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik ve Yaman Tabakoğlu rol alıyor.

Dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını da Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 20 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Canım Kardeşim" müzikali

Trabzon'da "Canım Kardeşim 2" müzikali çocuklar için sahnelenecek.

Gösteri, 20 Ocak Pazar günü saat 13.00 ve 15.00'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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