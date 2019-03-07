Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Ben Ödüyorum", "Kılçık Mahallesi", "Sihirli Lamba" ve "Heidi" oyunlarını beğeniye sunacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği "Ben Ödüyorum"da, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Emre Ön, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner'in yaptığı eser, bugün ve yarın saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

- "Kılçık Mahallesi"

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.