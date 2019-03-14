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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Ben Ödüyorum" ve "Heidi"oyunlarını sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Ben Ödüyorum" ve "Heidi" oyunlarını izleyicilerin beğenisine sunacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı, Vladlen Alexandrov'un yönettiği "Ben Ödüyorum"da, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Emre Ön, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini ise Kaan Uzuner'in yaptığı eser, bugün, yarın ve 16 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

- "Heidi" oyunu

TDT ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu da izleyicisiyle buluşturacak.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

Oyun, 17 Mart'ta saat 15.00'de, 19 ve 20 Mart'ta saat 10.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

- Sergi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Mizah Sanatı Derneği'nce 80 karikatür, 20 fotoğraf ve 8 parça 3 boyutlu satirik heykellerden oluşan "7'nci Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açılacak.

Açılışı yarın saat 17.30'da gerçekleştirilecek sergi, 20 Mart'a kadar gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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