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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Baba" ve "Heidi" oyunlarını sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Heidi"yi beğeniye sunacak.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını ise Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 30 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilir.

TDT, ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyircisiyle buluşturacak.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

Oyun, 2 Nisan Salı günü saat 10.00'da, 3 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 ve 19.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Öte yandan, Abdulkadir Yıldırım'ın "Doğanın Ruhu" adlı resim sergisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 30 Mart'a kadar gezilebilir.

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Kültür Sanat Trabzon

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