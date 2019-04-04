Trabzon'da kültür sanat

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

TDT, ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyirciyle buluşturacak.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Heidi"yi beğeniye sunacak.

Oyun, 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'de, 8 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'de ve 9 Nisan Salı günü saat 10.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

- "Maşa ile Koca Ayı"

Rus yapımı çizgi dizi "Maşa ile Koca Ayı"dan uyarlanan oyun, Trabzon'da minikler için sahnelenecek.

Tarık Şerbetçioğlu tarafından senaryolaştırılıp sahneye konulan oyun, Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu ediniyor.

Oyun, 7 Nisan Pazar günü saat 14.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Öte yandan, Güven Baykan'ın "Siyahtan Beyaza Yalnızlık" fotoğraf sergisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gezilebilecek.

