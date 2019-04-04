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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Baba" ve "Heidi" oyunlarını sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) sezonun yeni oyunu "Baba" ile çocuklar için "Heidi"yi beğeniye sunacak.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu üstleniyor.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

TDT, ayrıca "Heidi" adlı çocuk oyununu da seyirciyle buluşturacak.

Johanna Spyri'nin yazdığı, Büşra Çalışkan ile Dilek Dalipler'in çevirisini yaptığı oyunun yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor.

Oyun, 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'de, 8 Nisan Pazartesi günü saat 13.00'de ve 9 Nisan Salı günü saat 10.00'da Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

- "Maşa ile Koca Ayı"

Rus yapımı çizgi dizi "Maşa ile Koca Ayı"dan uyarlanan oyun, Trabzon'da minikler için sahnelenecek.

Tarık Şerbetçioğlu tarafından senaryolaştırılıp sahneye konulan oyun, Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu ediniyor.

Oyun, 7 Nisan Pazar günü saat 14.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Öte yandan, Güven Baykan'ın "Siyahtan Beyaza Yalnızlık" fotoğraf sergisi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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