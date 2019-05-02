Trabzon'da kültür sanat

Trabzon'da "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Korkut Ata", "Bir Boksörün Kalbi", "Kontrabas", "6. Koğuş" ve "Şefler" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde bugün başlayacak festivale, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan tiyatro grupları katılıyor.

Festivalin ilk haftasında Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından "Korkut Ata" adlı oyun, bugün saat 19.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Festival kapsamında, Ukrayna'dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu "Bir Boksörün Kalbi" adlı oyunu, 3 ve 4 Mayıs'ta saat 20.00'de, Romanya'dan Tony Bulandra Tiyatrosu "6. Koğuş" adlı oyunu 5 Mayıs'ta saat 20.00'de, 6 Mayıs'ta saat 21.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahneleyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu da "Kontrabas" adlı oyunu 5, 6 ve 7 Mayıs'ta saat 15.00'te Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde, İspanya'dan Yllana Tiyatrosu da "Şefler" adlı oyunu 7 ve 8 Mayıs'ta saat 21.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşturacak.