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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında "Korkut Ata", "Bir Boksörün Kalbi", "Kontrabas", "6. Koğuş" ve "Şefler" oyunları sahnelenecek

Trabzon'da "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında, "Korkut Ata", "Bir Boksörün Kalbi", "Kontrabas", "6. Koğuş" ve "Şefler" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde bugün başlayacak festivale, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan tiyatro grupları katılıyor.

Festivalin ilk haftasında Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından "Korkut Ata" adlı oyun, bugün saat 19.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Festival kapsamında, Ukrayna'dan Lasya Ukrainka Rus Drama Ulusal Akademik Tiyatrosu "Bir Boksörün Kalbi" adlı oyunu, 3 ve 4 Mayıs'ta saat 20.00'de, Romanya'dan Tony Bulandra Tiyatrosu "6. Koğuş" adlı oyunu 5 Mayıs'ta saat 20.00'de, 6 Mayıs'ta saat 21.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahneleyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu da "Kontrabas" adlı oyunu 5, 6 ve 7 Mayıs'ta saat 15.00'te Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde, İspanya'dan Yllana Tiyatrosu da "Şefler" adlı oyunu 7 ve 8 Mayıs'ta saat 21.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşturacak.

Festivalde, geleneksel el sanatlarından gölge oyunu Karagöz'e, yazarlık ve hikaye anlatımından karikatüre, çocuklar ve gençler için de çeşitli atölyeler oluşturulacak.

- Fotoğraf sergisi ve konser

Salih Zeki Nohut'un "Işığa Çağrı" adlı ikinci kişisel fotoğraf sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde 6 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Türk halk müziğinin sevilen seslerinden İlkay Akkaya, türkülerini Trabzonlular için söyleyecek. Konser, yarın saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen de 5 Mayıs'ta Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konserde eserlerini seslendirecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ayrıca 5 Mayıs'ta saat 14.30 ve 17.00'de "Parti Hayvanları Müzikali’" çocukların beğenisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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