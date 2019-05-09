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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

"20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla devam ediyor

Trabzon'da düzenlenen "20. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli ülkelerden toplulukların katılımıyla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde 2 Mayıs'ta başlayan festivale, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'dan tiyatro grupları katılıyor.

Festivalin ikinci haftasında Hırvatistan'dan Lea Sekulic Tiyatrosu "Pentimento" adlı oyunu bugün saat 15.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunacak.

Festival kapsamında Gürcistan'dan Shota Rustaveli Devlet Dram Tiyatrosu'nun "Ev Sahibi ve Misafir" adlı oyunu bugün ve yarın saat 21.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu da "Eyvah Nadir" adlı oyunu 10, 11 ve 12 Mayıs'ta saat 15.00'de, Rusya'dan A.A. Bryantsev Gençlik Tiyatrosu "Genç Werther'in Acıları"nı 11 ve 12 Mayıs'ta saat 21.00'de, Yunanistan'dan Art Vouveau Tiyatrosu "Koltuk Değnekleri"ni 13 ve 14 Mayıs'ta saat 21.00'de ve Fransa'dan Fools & Feathers Tiyatrosu "Sıradışı Zamanlar"ı 15 Mayıs'ta saat 21.00 de, 16 Mayıs'ta ise saat 15.00'de sahneleyecek.

Festivalde, geleneksel el sanatlarından gölge oyunu Karagöz'e, yazarlık ve hikaye anlatımından karikatüre, çocuklar ve gençler için de çeşitli atölyeler oluşturulacak.

- Sergi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde yarın "35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi" açılacak.

Sergi, bir hafta süreyle gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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