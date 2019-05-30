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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kılçık Mahallesi" adlı çocuk oyununu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni beğeniye sunacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle buluşacak.

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Kültür Sanat Trabzon

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