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Trabzon'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezona "Kuzguncuklu Fazilet" oyunuyla başlıyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda perdelerini "Kuzguncuklu Fazilet" oyunuyla açıyor.

Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Erbaş'ın yönettiği oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Erkan Akçelik, Gülendam Rumeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Muhammet Aymaz, Durulcan Yaman, Sıla Ömeroğlu, Volkan Satır, Göknur Paslı, Aybüke Tuğba Yılmaz, Gökhan Mağden, Ayşe Natır, Murat Aşar, Muhammet Aykut Güner ve Ebru Dilek Karahasan rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Günüç'ün yaptığı oyunun, koreografisi Nilgün Bilsen'e ait.

Prömiyeri 3 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek oyun, ekim ayı boyunca tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- Sergi

Trabzon'da "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" açılacak.

Albaraka Türk'ün, kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi", İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde beğeniye sunulacak.

Açılışı 1 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek sergi, 12 Ekim'e kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Trabzon

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