Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İnsan Sesi" ve "Üç Şehzade" adlı oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Jean Cocteau'un yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın yönettiği ve rol aldığı "İnsan Sesi" adlı oyunun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 28 Aralık Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Üç Şehzade" oyunu

TDT, ayrıca "Üç Şehzade" oyununu küçük izleyiciler için sahneleyecek.

Ulviye Karaca'nın yazdığı, Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan üstleniyor.

Oyun, 29 Aralık Pazar günü saat 15.00'de, 31 Aralık Salı günü de saat 11.00 ile 13.30'da Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Sergi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde, "45. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatları Sergisi" yer alıyor.

Sergi, 8 Ocak'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

