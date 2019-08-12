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Trabzon'da kurban pazarında hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

Kurban satıcısının aracından 400 bin lirayı çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da kurban pazarındaki otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'ndeki kurban pazarında, il dışından getirdiği kurbanlıklarını satan A.K, park halindeki aracının camının kırılarak içerideki 400 bin liranın çalındığını fark etti.

A.K'nin durumu polise bildirmesi üzerine kurban pazarında çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olayını gördüğünü belirten bir esnafın da yardımıyla parayı çaldığı belirlenen M.M, kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık kurban Trabzon

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