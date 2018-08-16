Trabzon'da kurbanlıkların coğu satıldı

TRABZON'da Kurban Bayramı'na sayılı günle kala, Anadolu'nun değişik illerinden kentte getirilen kurbanlıkların satışı sürüyor. Hayvancılar, bu yılkı sezonun bereketli geçtiğini belirterek, kurulan alanda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının yüzde 60'ını sattıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, Trabzon'da kurulan alanda çevre iller Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı'dan getirilen hayvanların satışına devam ediliyor. Fiyatların geçen seneye oranla fazla değişmediği gözlenen pazarda, bu yıl ki fiyatlar da bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Pazarın 670 kilogramlık en pahalı büyükbaş hayvanı da, 15 bin liradan alıcısını bekliyor.

'MÜŞTERİDE PUSLU BİR HAVA VAR'

Bayburt'tan kente gelen Tuncay Şeker, döviz kurundaki dengesizliğin hem alıcıya, hem de satıcıya yansıdığını belirtti. Şeker, 20- 21 yıldır buraya geliyorum. Bu yıl satışlarda bir değişiklik yok. Fakat müşteride biraz daha puslu bir hava var. Her halde döviz kurunun getirdiği dengesizlik bütün esnafa vatandaşa yansıdı. Büyük baş hayvanlar küçükbaşlara göre daha uygun oluyor. Pazar esnafı müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Herkes hayvanını satıp da biran önce evine dönme gayreti içerisindeö dedi.

'SATIŞLAR BU YIL GÜZEL'

Hayvanlarını satmak için Gümüşhane'den gelen Selim Tok ise, bu yılki satışlardan memnun olduğunu söyledi. Tok, Satışlar bu yıl güzel. Hayvanların yüzde 60-70'i satılmış durumda. Hayvanların 3' te 1'i kaldı. Fiyatlar geçen seneye oranla hemen hemen aynı. Hayvanların kilosu et olarak ortalama 38, 40, 42 liradan gidiyor. Pazarın dişi hayvan olarak en büyük hayvanı bende. Canlı kilo ağırlığı 675 kilogram. Fiyatına 13 bin 500 lira istiyoruz. Müşterisini beklemekteyizö diye konuştu.

Pazarda 15 bin liradan alıcısını bekleyen 670 kiloluk hayvanın sahibi Zafer Şengün ise, alandaki hayvanlarının yüzde 60'ının satıldığını kaydetti.

