HABER

Trabzon'da kurbanlıkların coğu satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

TRABZON'da Kurban Bayramı'na sayılı günle kala, Anadolu'nun değişik illerinden kentte getirilen kurbanlıkların satışı sürüyor.

TRABZON'da Kurban Bayramı'na sayılı günle kala, Anadolu'nun değişik illerinden kentte getirilen kurbanlıkların satışı sürüyor. Hayvancılar, bu yılkı sezonun bereketli geçtiğini belirterek, kurulan alanda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının yüzde 60'ını sattıklarını söyledi.
Kurban Bayramı'na az bir süre kala, Trabzon'da kurulan alanda çevre iller Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı'dan getirilen hayvanların satışına devam ediliyor. Fiyatların geçen seneye oranla fazla değişmediği gözlenen pazarda, bu yıl ki fiyatlar da bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Pazarın 670 kilogramlık en pahalı büyükbaş hayvanı da, 15 bin liradan alıcısını bekliyor.
'MÜŞTERİDE PUSLU BİR HAVA VAR'
Bayburt'tan kente gelen Tuncay Şeker, döviz kurundaki dengesizliğin hem alıcıya, hem de satıcıya yansıdığını belirtti. Şeker, 20- 21 yıldır buraya geliyorum. Bu yıl satışlarda bir değişiklik yok. Fakat müşteride biraz daha puslu bir hava var. Her halde döviz kurunun getirdiği dengesizlik bütün esnafa vatandaşa yansıdı. Büyük baş hayvanlar küçükbaşlara göre daha uygun oluyor. Pazar esnafı müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Herkes hayvanını satıp da biran önce evine dönme gayreti içerisindeö dedi.
'SATIŞLAR BU YIL GÜZEL'
Hayvanlarını satmak için Gümüşhane'den gelen Selim Tok ise, bu yılki satışlardan memnun olduğunu söyledi. Tok, Satışlar bu yıl güzel. Hayvanların yüzde 60-70'i satılmış durumda. Hayvanların 3' te 1'i kaldı. Fiyatlar geçen seneye oranla hemen hemen aynı. Hayvanların kilosu et olarak ortalama 38, 40, 42 liradan gidiyor. Pazarın dişi hayvan olarak en büyük hayvanı bende. Canlı kilo ağırlığı 675 kilogram. Fiyatına 13 bin 500 lira istiyoruz. Müşterisini beklemekteyizö diye konuştu.
Pazarda 15 bin liradan alıcısını bekleyen 670 kiloluk hayvanın sahibi Zafer Şengün ise, alandaki hayvanlarının yüzde 60'ının satıldığını kaydetti.

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
Manisa'da 4 bin 554 acemi er yemin ettiManisa'da 4 bin 554 acemi er yemin etti
Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay olduSanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.