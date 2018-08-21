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Trabzon'da makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Akçaabat ilçesindeki yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm makilik zarar gördü.

İlçeye bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin kırsal kesiminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk tespitlere göre yaklaşık 80 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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makilik Trabzon yangın

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