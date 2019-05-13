Trabzon'da mekatronik atölyesi açıldı

Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Vakıfbank Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında mekatronik atölyesi açıldı.

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) "Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan atölyenin açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, BİLSEM ile geleceğin teminatı çocukların yeteneklerini ortaya koyabildiğini ve kendilerini geliştirebildiklerini söyledi.

"Aslında sıra dışı olmayan çocuk yoktur." diyen Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için önemli olan çocuğun doğuştan sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır. Bu merkezler bu tür durumlarda her çocuğun içinde saklı olan yeteneği ortaya çıkarma adına önemli görevler üstleniyor. Eğitim anlamında çok önemli başarıları ve potansiyeli olan Trabzon'da böyle bir atölyenin açılmasında emeği geçen Vakıfbank Genel Müdürü'ne ve ekibine teşekkür ediyorum."

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de BİLSEM merkezlerinin sayısının 141'e yükseldiğini dile getirerek, "Merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin sayısı 43 bin ama bu sayımızın gelecek yıl daha da artacağını düşünüyorum. Özel yetenekli çocuklar, Allah'ın topluma armağanıdır. Türkçe karşılığı Allah vergisi çocuklardır. O nedenle bizim bu çocuklarımızı özenle yetiştirmemiz gerekir. Çocuklarımız için BİLSEM'i teknoloji, kültür ve sanat ortamı açısından geliştirmemiz gerekir. Bu kapsamda bizlere destek veren Vakıfbank yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.