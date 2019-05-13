Trabzon'da mekatronik atölyesi açıldı

Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Vakıfbank Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında mekatronik atölyesi açıldı.
Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) "Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan atölyenin açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, BİLSEM ile geleceğin teminatı çocukların yeteneklerini ortaya koyabildiğini ve kendilerini geliştirebildiklerini söyledi.
"Aslında sıra dışı olmayan çocuk yoktur." diyen Ustaoğlu, şöyle devam etti:
"Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır ve bizim için önemli olan çocuğun doğuştan sahip olduğu bu müfredatı açığa çıkarmaktır. Bu merkezler bu tür durumlarda her çocuğun içinde saklı olan yeteneği ortaya çıkarma adına önemli görevler üstleniyor. Eğitim anlamında çok önemli başarıları ve potansiyeli olan Trabzon'da böyle bir atölyenin açılmasında emeği geçen Vakıfbank Genel Müdürü'ne ve ekibine teşekkür ediyorum."
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de BİLSEM merkezlerinin sayısının 141'e yükseldiğini dile getirerek, "Merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin sayısı 43 bin ama bu sayımızın gelecek yıl daha da artacağını düşünüyorum. Özel yetenekli çocuklar, Allah'ın topluma armağanıdır. Türkçe karşılığı Allah vergisi çocuklardır. O nedenle bizim bu çocuklarımızı özenle yetiştirmemiz gerekir. Çocuklarımız için BİLSEM'i teknoloji, kültür ve sanat ortamı açısından geliştirmemiz gerekir. Bu kapsamda bizlere destek veren Vakıfbank yöneticilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- "Öğrencilerimiz birçok patentli akıl oyunu tasarlamıştır"
Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da bankanın çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, MEB ile imzalanan protokolle bankalarının desteğiyle 2017-2018 yıllarında 10 mekatronik ve 9 akıl oyunları atölyesi yapıldığını söyledi.
BİLSEM atölyelerinde bugüne kadar 7 bin 278 öğrencinin eğitim aldığını belirten Özcan, "Yeni mekatronik atölyelerinin yapımı ve 2019 yılı itibarıyla öğrenci sayımızın artması nedeniyle önümüzdeki yıl bu sayının 20 binin üzerine çıkmasını beklemekteyiz. Akıl oyunları atölyesinde alınan eğitim sayesinde öğrencilerimiz yurt içi ve dışı yarışmalarda birçok başarı elde etmiş hatta birçok patentli akıl oyunu tasarlamıştır." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'yle ilgili bilgi vererek, "2001 yılından beri Trabzon'da toplamda 453 öğrenci, BİLSEM formatında eğitim almaktadır." dedi.
Konuşmaların ardından atölyenin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Öğrenciler, atölye çalışmaları konusunda davetlilere bilgi verdi.
Öğrenciler, atölyede akıllı malzemeler tasarlama, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, mekanik tasarım, algoritma tasarlama ve yazılım geliştirme gibi özgün çalışmalar yapma fırsatı elde ediyor.
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