Trabzon'da midibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde midibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ziya Öztürk (54) yönetimindeki 61 S 1602 plakalı midibüs, Söğütlü Mahallesi'nde Mehmet Önal idaresindeki 33 D 4171 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, bulunduğu yerde sıkışan ve ağır yaralanan midibüs sürücüsü Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Hafif şekide yaralanan yolcular, Edanur Alış, Vesile Ay, Aslı Bilge Bozkuş, Duygu Öztürk, Meltem Uslu, İlknur Pınar, Elif Tok, Yaren Yağan, Perihan Eğmeci, Yaren Bozkale kaldırıldıkları Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.
Midibüsteki yolcuların öğrenci olduğu, Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kamp eğitim merkezine gittikleri öğrenildi.
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