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Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç yapılsın mı? yapılmasın mı? tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 09:20 | Son Güncelleme

Trabzon’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nın tamamen yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi için kazı çalışmaları sürerken, burada yapılacak olan sahada amatör spor müsabakaları yapılsın mı ?

Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç yapılsın mı? yapılmasın mı? tartışması

Trabzon’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nın tamamen yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi için kazı çalışmaları sürerken, burada yapılacak olan sahada amatör spor müsabakaları yapılsın mı ? yapılmasın ? tartışmaları sürüyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son zamanlarda burada yapılacak sahada amatör futbol müsabakaları yapılıp yapılmasının tartışıldığına dikkat çekerek “Doğrusu şehirde şu anda orada amatör futbol müsabakaları yapılsın mı ? yapılmasın mı ? konusu tartışılıyor. Biraz daha tartışılsın neticesinde kararını biz vereceğiz” dedi.
Yıkılan yerde millet bahçesi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Zorluoğlu, “Millet bahçesi içerisindeki çalışma devam ediyor. Bunun bir projesi var. Bu projesinde de orada bir saha var. Orası spor yapılmaya müsait bir saha olarak inşa edilecek. Bilahare burası Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Doğrusu şehirde şu anda orada amatör futbol müsabakaları yapılsın mı ? yapılmasın mı ? konusu tartışılıyor. Biraz daha tartışılsın neticesinde kararını biz vereceğiz” diye konuştu.
Proje kapsamında buraya 205 araç kapasiteli kapalı otopark, ve onun üstünde amatör müsabakaların oynayacağı bir halı saha, restoran ve millet kıraathanesi, süs havuzu, bol miktarda yeşil alan ve halkın kullanacağı yürüyüş ve fitness alanları, çocuk oyun grupları olacağı belirtilirken futbol sahasının önündeki tribünün bin 12 kişilik olacağı öğrenildi. Projede ayrıca sporcuların kullanacağı soyunma odaları ve kulüp odaları bir de açık otopark olacak.
Trabzon’da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan ve yıkımına 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yıkım çalışmaları 20 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Stadın güney kısmındaki kale arkası ile hemen yanındaki protokol tribününün bulunduğu kısım ve futbolcuların sahaya çıktıkları tünel, yıkılmayarak hatıra olarak bırakılmıştı. Ancak, bir süre sonra o bölümlerde yıkılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili olarak “Avni Aker Stadyumu’nun yerine güzel bir şehir parkı ve takımın, Trabzon’un hatıralarını yaşatacak bir de Trabzon şehrinin geçmişi ile ilgili objelerini, her şeyini sergileyecek bir müzeyi de orada kurmuş olacağız. Bunun için de kaybedecek vaktimiz yok. Beton yığınlarından bıktık artık, Trabzon orayla yemyeşil” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzon’da Millet Bahçesi’ne yapılacak sahada maç yapılsın mı? yapılmasın mı? tartışması

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