Trabzon’da Millet Bahçesi’nin yapımı için ilk kazma vuruldu

Trabzon’da Hüseyin Avni Aker Stadı’nın geçtiğimiz yıl tamamen yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi için kazı çalışmaları başladı.

Yapılacak proje ile ilgili bilgi veren Proje Sorumlusu Cemal Arslan, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Arslan “2 gün önce kazıya başladık. Şuanda kapalı otoparkın kazısını yapıyoruz. Projede 205 araç kapasiteli kapalı otoparkımız var. Onun üstünde amatör müsabakaların oynayacağı bir halı saha olacak. Restoran ve millet kırahathanesi olacak. Bir süs havuzu olacak. Sahamızın bol miktarda yeşil alan ve halkımızın kullanacağı yürüyüş ve fitness alanları, çocuk oyun grupları olacak” dedi.

Projenin yapımının yaklaşık bir yılda tamamlanacağını ifade eden Arslan “Projemizin süresi 300 gün. 300 gün sonra inşallah halkımızın kullanımına açacağız. Futbol sahasının önündeki tribün bin 12 kişilik olacak. Sporcuların kullanacağı soyunma odaları ve kulüp odaları olacak. Projede bir de açık otopark olacak” diye konuştu.

Trabzon’da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan ve yıkımına 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda yıkım çalışmaları 20 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Stadın güney kısmındaki kale arkası ile hemen yanındaki protokol tribününün bulunduğu kısım ve futbolcuların sahaya çıktıkları tünel, yıkılmayarak hatıra olarak bırakılmıştı. Ancak, bir süre sonra o bölümlerde yıkılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili olarak “Avni Aker Stadyumu’nun yerine güzel bir şehir parkı ve takımın, Trabzon’un hatıralarını yaşatacak bir de Trabzon şehrinin geçmişi ile ilgili objelerini, her şeyini sergileyecek bir müzeyi de orada kurmuş olacağız. Bunun için de kaybedecek vaktimiz yok. Beton yığınlarından bıktık artık, Trabzon orayla yemyeşil” ifadelerini kullanmıştı.