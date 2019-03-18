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Trabzon'da Millet Kıraathanesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Trabzon Botanik bünyesinde oluşturulan Millet Kıraathanesi, Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu: - "Kıraathaneyi tavla oynanan, iskambil oynanan kahvehane zannettiler. Halbuki ismi üstünde kıraat okumaktan geliyor, hem de adabına uygun okumaktan geliyor"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon Botanik bünyesinde oluşturulan Millet Kıraathanesi, Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Trabzon Botanik Bahçesi içerisinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'a ilk Millet Kıraathanesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gümrükçüoğlu, kıraathanenin tanımını yaparak, "Millet Kıraathanesini bizim yaşayışımızın gündemine getiren Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu hafife almaya kalkanlar oldu. Çünkü tarihimizi bilmiyorlardı. Kıraathaneyi tavla oynanan, iskambil oynanan kahvehane zannettiler. Halbuki ismi üstünde kıraat okumaktan geliyor, hem de adabına uygun okumaktan geliyor." dedi.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına da değinen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da nasıl caniler ortaya çıkarılıyor. Bütün bunlara rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımız, 'bizim vatanımız, ülkemiz, milletimiz söz konusu edilmesine rağmen biz Hristiyan terörü demiyoruz, biz düşmanlıklar oluşsun istemiyoruz, inanca saygı gösterilsin, herkes kardeşlik içinde yaşasın' diyor. İşte onun yolu bu kıraathanelerden geçiyor. Trabzon Botanik 103 bin metrekare bir alan. Burası askeri kuvvetlerin eğitim alanıydı. Sayın Devlet Başkanımız Türkiye'de iki yer için inisiyatif kullandı. Bize 'botanik yapacaksanız olur vereyim' dedi. Tensipleriyle Trabzon Botanik'i şehrimize kazandırdık. Trabzon Botanik bünyesinde de Millet Kıraathanesini hizmete açıyoruz. Nesillerimiz buraya gelip derslerini çalışacaklar, istedikleri kitapları okuyacaklar, burada kötü alışkanlıklardan uzak olacaklar."

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait mehteran takımı gösteri sundu. İl protokolünün katılımıyla Millet Kıraathanesi, Bitki Kütüphanesi ve Kök Müzesinin açılışı yapıldı.

Açılış sonrası Millet Kıraathanesini gezen katılımcılara Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu bilgi verdi.

Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, iş adamları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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