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Trabzon'da milli sporcunun madalyaları çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece ve şampiyonluk elde eden milli wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya'nın, Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki evinden madalya ve ödülleri çalındı.

Trabzon'da milli sporcunun madalyaları çalındı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE'de ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece ve şampiyonluk elde eden milli wushu sporcusu Nusret Kayhan Altunkaya'nın, Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki evinden madalya ve ödülleri çalındı.
Savunma sporu wushu'da başarılı sonuçlar alan Nusret Kayhan Altunkaya'nın Köprübaşı ilçesindeki evine gece giren hırsızlar, milli sporcunun bugüne kadar şampiyonalarda kazandığı madalya ve ödülleri alarak kaçtı. Çin'de eğitimini sürdüren Altunkaya'nun olaydan saatler sonra haberdar olması üzerine ailesi tarafından şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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Trabzon'da milli sporcunun madalyaları çalındıTrabzon'da milli sporcunun madalyaları çalındı

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