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Trabzon'da minarenin yıkılma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Trabzon?da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen Sahil Cami'nin 30 metre uzunluğundaki minaresi, vinç yardımıyla yıkıldı.

Trabzon?da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen Sahil Cami'nin 30 metre uzunluğundaki minaresi, vinç yardımıyla yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni cami inşa edilince, Sahil Cami'nin yıkılmasına karar verildi. Bir bölümü yıkılan caminin minaresinin yıkımı için çalışma başlatıldı. Vinç çağrılan alanda, güvenlik tedbirleri alındı. Yıkım sırasında jandarma ve polis ekiplerince bitişikteki yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vinç halatına bağlanan minare çekilen 30 metre uzunluğundaki minare saniyeler içinde yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.
'BİR ANDA YIKILDI'
Cami minaresinin yıkıma şahit olan mahalle esnaflarından Adem Özdemir, ?Minaremiz vinçler yardımıyla yıkıldı. İlk olarak halat bağladılar. Halatı da vinçler çekerek, minare yıkıldı. Çok kısa sürede yapıldı. Bir anda yıkıldı. Güvenlik önlemleri alındı, caminin alt tarafındaki yolu polis, üst tarafındaki yolu da jandarma kesti. Yeni cami yapılınca, eski camiyi de yıktılarö dedi.

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