HABER

Trabzon'da müzik ve dans sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

Trabzon'da müzik ve dans sempozyumu

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından "3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi.

Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyince (ICTM) oluşturulan Türk Dünyasında Müzik Çalışma Grubu'nun 6. Sempozyumu'na ev sahipliği yapan üniversite, bu sempozyumun kapanışıyla "3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu"nun açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki (KTÜ) etkinlikte yaptığı konuşmada, özellikle sanat alanında yeni atılımlar içinde olduklarını söyledi.

Aşıkkutlu, Trabzon Üniversitesinin dışa açılan vitrininin sanat olduğuna işaret ederek, "Sanatsal faaliyetler içinde konservatuvarımızın özel ve özellikli bir yer olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapsamda Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyince oluşturulan Türk Dünyasında Müzik Çalışma Grubu'nun düzenlediği sempozyumun da başarılı geçtiğini umuyorum." dedi.

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Abdullah Akat da sempozyumların amacının, bilim insanları arasında köprü oluşturmak olduğunu belirtti.

Akat, iki farklı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "İki gündür devam eden Türk Dünyasında Müzik Çalışma Grubu'nun 6'ncısı bugün sona erdi ama hemen ardından 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu'nun açılışını yapıyoruz. Sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı yer aldı." diye konuştu.

Sempozyumlara yaklaşık 20 ülkeden 50 kişinin katıldığını dile getiren Akat, "Toplamda 80 civarında bildiri sunulacak. Altyapı çalışmasını bir yılda tamamladık." dedi. Kemençe eşliğinde yöreye özgü türkülerin seslendirildiği etkinlikte, halkoyunları gösterisi sunuldu.

Sempozyumlarda konuşma yapan katılımcılar ile halkoyunları ekiplerine plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu 4 gün sürecek.

PARTNERAileler dikkat! Çocuklarınızı bu yöntemle cinsel istismara karşı koruyunAileler dikkat! Çocuklarınızı bu yöntemle cinsel istismara karşı koruyun
Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldıYangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı
Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayıKonsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Trabzon Üniversitesi Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Abdul Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Emin Aşıkkutlu

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.