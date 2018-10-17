Trabzon'da müzik ve dans sempozyumu

Aşıkkutlu, Trabzon Üniversitesinin dışa açılan vitrininin sanat olduğuna işaret ederek, "Sanatsal faaliyetler içinde konservatuvarımızın özel ve özellikli bir yer olduğunu ifade etmek isterim. Bu kapsamda Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyince oluşturulan Türk Dünyasında Müzik Çalışma Grubu'nun düzenlediği sempozyumun da başarılı geçtiğini umuyorum." dedi.

Akat, iki farklı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "İki gündür devam eden Türk Dünyasında Müzik Çalışma Grubu'nun 6'ncısı bugün sona erdi ama hemen ardından 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu'nun açılışını yapıyoruz. Sempozyumlarda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı yer aldı." diye konuştu.

Sempozyumlara yaklaşık 20 ülkeden 50 kişinin katıldığını dile getiren Akat, "Toplamda 80 civarında bildiri sunulacak. Altyapı çalışmasını bir yılda tamamladık." dedi. Kemençe eşliğinde yöreye özgü türkülerin seslendirildiği etkinlikte, halkoyunları gösterisi sunuldu.

Sempozyumlarda konuşma yapan katılımcılar ile halkoyunları ekiplerine plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu 4 gün sürecek.

