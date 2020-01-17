Trabzon'da okul yönetiminden öğrencilere kar sürprizi

Durumdan kendilerinin de haberinin olmadığını ve şaşırdıklarını anlatan Batmaz, "Çocuğum 4. sınıf öğrencisi. Bu sürpriz hem çocuklara hem de bize oldu. Böyle bir şey yapılacağından bizim de haberimiz yoktu. Okulun bahçesinde kamyonla birlikte karın indirilişini görünce hepimiz şok olduk. Trabzon'da şehir merkezinde yaklaşık 2-3 yıldır ben kar yağdığını görmüyorum. Bu nedenle çocuklar da ilk defa birbirleriyle kar oynama fırsatı buldu. Gerçekten onlar için çok güzel bir hediye oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

