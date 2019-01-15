HABER

Trabzon'da örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Çaykara ilçesinde, ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönümlük alanda meydana gelen yangın, kontrol altına alındı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönümlük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çaykara Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yerleşim yerine uzak olan yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri ise devam ediyor.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine uzak bir alanda çıktığına dikkati çekerek, "Özel bir mülkiyet alanında meydana gelen yangın ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Şu an ise yangını soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

PARTNERÖz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...Öz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...
Denizli'de eğitime kar engeliDenizli'de eğitime kar engeli
Tosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandıTosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon yangın

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da evinde ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.