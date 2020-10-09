HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon’da örtü yangını

Trabzon’da örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde bugün ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.Alınan bilgiye göre, ilçenin Sevinç mahallesi Harmanlar mevkiinde öğle saatlerinde elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu kıvılcım ormanlık alana sıçradı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde bugün ormanlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sevinç mahallesi Harmanlar mevkiinde öğle saatlerinde elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu kıvılcım ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın ve sıcak havanın da etkisi ile yangın çevreye yayıldı. Mahalle sakinleri yangını söndürmekte güçlük yaşayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Rüzgarın da etkisi ile 3 farklı noktaya sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, Harmanlar mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifadePınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
HES kodu nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!HES kodu nasıl alınır? HES kodu blokesi detayı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı! Değme mankenlere taş çıkardı
Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı! Değme mankenlere taş çıkardı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu!
İstanbul'da trafik durma noktasında
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Uşak'ta kayboldular! Ekipler, 4 çocuk için seferber oldu
Ekipler seferber oldu! 4 çocuk her yerde aranıyor
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'dan tüyler ürperten ifade
Son dakika! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Lozan NAVTEX'i
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.