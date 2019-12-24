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Trabzon'da örtü yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 03:51 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor." dedi.

Ekipler, kentin 11 ilçesinde başlayan ve 15 noktada devam eden örtü yangınlarını söndürmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Ustaoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilgili kamu kurum müdürleri ile diğer yetkililer çalışmaları yerinde inceledi.

Örtü yangınının en fazla yaşandığı Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'ne gelen yetkililer, burada çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplamda 37 noktada yangın çıktığını belirterek, ekiplerin yapığı müdahaleler sonucunda 22 noktadaki yangınların söndürüldüğünü ifade etti.

Kentin 15 bölgesinde halen yangınların devam ettiğini dile getiren Ustaoğlu, "Büyükşehir Belediyesine ait 15 araçla itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürümüz ve yardımcısı Trabzon'a geldiler. Civar illerden de ilimize 35 araç ve 212 personel gelerek ekiplerimize destek olacaklar. Tüm kurumlarımızla birlikte örtü yangınına karşı seferber olduk." dedi.

Ustaoğlu, farklı ilçelerde meydana gelen örtü yangını söndürme çalışmalarının titizlikle devam ettiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Valiliğimiz bünyesinde kriz masamızı oluşturduk. Sadece Arsin ilçemizde tehlike arz eden 3 evimizde toplamda 6 vatandaşımızı tahliye ettik. Şu an itibariyle özellikle vatandaşımızın can güvenliği noktasında sıkıntı oluşturacak bir tehdit öngörmüyoruz. Ama gördüğünüz bölgede gibi ciddi bir rüzgar var. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde bir fırtına bekliyoruz. Ancak tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, hazırlıklı olarak bekliyorlar."

Örtü yangınında 3 ilçede baraka diye tabir edilen 6 evin kullanılmaz hale geldiğini kaydeden Ustaoğlu, "15 noktada çıkan yangını henüz kontrol altına alamadık. Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ustaoğlu, Güneyce Mahallesi'nde şu ana kadar 50 hektarın üzerinde bir alanın yandığını ama net bilginin gün ağarınca ortaya çıkacağını söyledi.

Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Akçaabat ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde çıkan örtü yangını söndürme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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