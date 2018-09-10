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Trabzon'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Trabzon'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayri Ulusoy idaresindeki 61 AAL 302 plakalı otomobil, Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu güzergahında seyir halindeyken refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Muzaffer ve Büşra Ulusoy yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, çarpmanın etkisiyle yan yatan direğin tehlike oluşturması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler, bölgedeki elektriği keserek direğin çıkarılması için yaklaşık 1 saat süren çalışma yaptı.

Çalışmanın sona ermesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik direği Trabzon trafik kazası

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