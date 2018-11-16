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Trabzon'da otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Trabzon'da otomobil kanala devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Adem Aydoğdu yönetimindeki 53 DE 493 plakalı otomobil, Soğukpınar Mahallesi Çamburnu Tüneli çıkışında, havanın da yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Kayaya çarparak duran otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki Selman Aydoğdu kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon trafik kazası

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