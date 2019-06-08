HABER

Trabzon'da otomobil tırın altında kaldı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Trabzon'da otomobil tırın altında kaldı: 3 yaralı

Trabzon'da, tırın çarpması sonucu önde seyreden başka bir tırın altına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı 52 DR 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 EK 261 plakalı tırın altına girdi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladıKocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı
Antalya’da bayram tatili dönüşü için yollarda 230 ekip ve 430 personel görev yapıyorAntalya’da bayram tatili dönüşü için yollarda 230 ekip ve 430 personel görev yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Otomobil tırın altında kaldı Trabzon trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.