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Trabzon'da otomobilden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

Ortahisar ilçesindeki bir otomobilden, içinde 22 bin 915 lira bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobilden, içinde para bulunan çantayı aldıkları ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tanjant Caddesi'nde, S.A'nın otomobilinden içinde 22 bin 915 lira bulunan çantanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu K.U'nun, önceden tanıdığı S.A'nın otomobilindeki çantayı alıp arkadaşı M.D'nin aracıyla uzaklaştığı tespit edildi.

Şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Çanta ve içinde bulunan 22 bin 915 lira da sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobilden hırsızlık Trabzon

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