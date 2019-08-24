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Trabzon'da özel endüstri bölgesi ilan edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: - "7 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi 17 Eylül'de ihaleye çıkacak. Yaklaşık 4 milyar lira maliyet öngörülen proje 277 hektarlık alanda yapılacak"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin şehir için çok önemli ve tarihi bir yatırım olduğunu belirterek, projenin ihalesine 17 Eylül'de çıkılacağını bildirdi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir alanın "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" ilan edildiğini, buna ilişkin kararın da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin şehir için çok önemli ve tarihi bir yatırım olduğunu vurgulayan Cora, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'a büyük değer katacak, bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. 7 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi 17 Eylül'de ihaleye çıkacak. Yaklaşık 4 milyar lira maliyet öngörülen proje 277 hektarlık alanda yapılacak. Şehrimize bu büyük müjde ile gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Mustafa Varank'a, Süleyman Soylu'ya, Berat Albayrak'a, Mehmet Cahit Turhan'a, emek ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Trabzon Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi

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