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Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patlamasıyla ortalık savaş alanına döndü. Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Trabzon’un Yomra ilçesinin Sancak mahallesindeki Irmak Sitesi’nde dün 22.30 sıralarında kalorifer kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Binanın bodrum katındaki kazanın patlaması üzerine ortalık savaş alanına döndü. Büyük bir korku ile evlerinden dışarı çıkan apartman sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, ekipler patlayan kazandan numuneler aldı. Patlamanın etkisiyle park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, patlamada yaralanan olmadı.
Apartman sakinlerinden Adem Kol, “Saat 22.30 civarında kazan yanıyordu sönmek üzereydi. O sırada şiddetli bir gürültü oldu. Herkes dışarı çıktı. Hasar oldu. Can kaybı olmadı tek tesellimiz bu. Cana geleceğine mala geldi. Binanın 10. Katında bile sallanma oldu” dedi.

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon’da patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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