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Trabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak’ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemi tamamlandı.

Trabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bitti

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON Havalimanı'na geçen 13 Ocak’ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemi tamamlandı. Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, gövde için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sundukları izin belgesi müracaatının işleme alındığını söyledi.
​Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.
SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI
Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen 'Zeynep' adlı uçağın, yabancı sigorta şirketince 9'u Türk, 6'sı yabancı 15 uçak mühendisinin de eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi be uçak yoluyla İngiltere'ye gönderilmesine de başlanıldığı belirtildi.
MÜRACAAT İŞLEME ALINDI
Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, gövde için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sundukları izin belgesi müracaatının işleme alındığını, nakil işlemleri için ise hazırlık yaptıklarını söyledi. Sağıroğlu, “Uçakta teknik aksam olmak üzere sigorta şirketince başlatılan söküm işlemi sona erdi. Uçağın gövdesini ilçemizdeki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı'nın yer aldığı alana entegre edip ‘millet kıraathanesi olarak kullanmak için bir takım girişimlerimiz oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza sunduğumuz izin belgesi işleme alındı. İnşallah bu işlemler sonrası uçağın gövdesini millet kıraathanesine dönüştürüp, milletimizin hizmetine sunacağız. Amacımız turizm konusunda son dönemde önemli bir ivme kat eden ilçemize, daha nitelikli hizmetleri sunmaktır. Gerekli izin ve prosedürlerin tamamlanmasıyla nakil işlemine başlamayı arzuluyoruz. Biz bu konuda gerekli ön çalışmalarımızı yaptık” dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bu arada, uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi'nce yapılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.
PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ
Uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), soruşturma kapsamındaki ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre sonra uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını, ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bittiTrabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bittiTrabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bittiTrabzon'da pistten çıkan uçakta söküm işlemi bitti

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