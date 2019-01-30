Trabzon’da PKK’lı terörist yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit’ kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
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