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Trabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında daha önce bulunan PKK’lı teröristlere ait içerisinde tuvalet ve banyonun da olduğu 12 metrekarelik sığınağın yakınlarında, topağa gömülü gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Trabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında daha önce bulunan PKK’lı teröristlere ait içerisinde tuvalet ve banyonun da olduğu 12 metrekarelik sığınağın yakınlarında, topağa gömülü gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
​Son 25 yıldır Karadeniz'e terör taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK'lı teröristler, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti. Örgütün, 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi. Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası kırsalında geçen hafta sığınak bulundu. 12 metrekarelik alanda 2 metre yükseklikteki sığınakta, banyo ve tuvalet yer alması dikkat çekti. Ele geçirilen ve içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığı saptanmıştı. Bölgedeki karın eritilerek suyun içeri taşınmasını sağlayan sistemin olduğu sığınağın incelemeler sonrası imha edildiği belirtildi.
SIĞINAĞIN YAKININDA YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU
Bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, aynı sığınağın yakınlarında, toprağa gömülü çok sayıda yaşam, giyim ve gıda malzemesi ele geçirdi. Son operasyonlarla sığınaklardaki yaşam ve gıda malzemelerinin de ele geçirilmesiyle PKK'nın kış üstlenmesinde ağır darbe vurulduğu bildirildi.
Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulunduTrabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulunduTrabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulunduTrabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

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