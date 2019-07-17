HABER

Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Terör örgütüne ait sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Trabzon'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.

Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 17 Mayıs'ta Giresun'un Espiye ilçesi Seydiköy yaylası Dürdür mevkisinde, güvenlik güçlerine teslim olan İran uyruklu Kawa kod isimli Behrüz Düzkanlı'nın ifadeleri doğrultusunda, Kiremitli Mahallesi Haya mezrasında, PKK'ya ait sığınaklarının bulunabileceği değerlendirildi.

Bu çerçevede, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Patlayıcı madde arama köpekleri "Oyit" ve Pamit"in de katıldığı bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde, 1 metre derinliğinde ve 3 metrekare çapında sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, 500 gram zeytin, 12 litre sıvı yağ, 3,5 kilogram çay, 7,5 kilogram makarna, 7 kilogram bulgur, 4,5 kilogram pirinç, 1 kilogram arpa şehriye, 14 kilogram toz şeker, 3 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram barbunya, 3,5 kilogram fasulye, 27 kilogram un, 2 kilogram tuz, 1 paket kuru maya, 10 kabartma tozu ele geçirildi.

Ele geçirilen araç, gereç ve yaşam malzemeleri, olay yerinde imha edildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...Fıkra gibi olay! Su kanalından geçip...
Kandilli Müdürü Özener : Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmazKandilli Müdürü Özener : Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa sürpriz olmaz
Farkındalık için atıklar halk plajında sergilendiFarkındalık için atıklar halk plajında sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK sığınak Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

Şule Çet davasında yeni gelişme! İşte bilimsel raporda yer alan o lekeler

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin depo bölümünde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Anayasa Mahkemesinden 'çekilmeyen emekli aylığı' kararı

Emekliler dikkat! AYM'den emsal karar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.