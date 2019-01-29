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Trabzon’da pompalı tüfekle intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:15 | Son Güncelleme

Trabzon’da yaklaşık 10 yıldır şizofreni tedavisi gören şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu kenarında Ö.B.

Trabzon’da yaklaşık 10 yıldır şizofreni tedavisi gören şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi Devlet Sahil Yolu kenarında Ö.B. isimli şahıs, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, şahsı ikna etmek için uğraş verdi. Polis, 10 yıldır şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Ö.B.’nin olay yerindeki eşini emniyetli bir bölgeye aldı. Polis ekipleri, ikna çabaları sonuç vermeyince bir anlık dalgınlığından faydalanarak şahsın elindeki tüfeği aldı. Ö.B., sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

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