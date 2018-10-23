HABER

Trabzon'da "Robotlar Podyumda" yarışması düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:36 | Son Güncelleme

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, 4 farklı kategoride 9 öğrenci ödüle layık görüldü

Trabzon'da, "Sanat ve Bilimin Işığında TÜBİTAK 4007 Trabzon Bilim Şenliği" kapsamında "Robotlar Podyumda" yarışması düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa organize ettiği yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde toplam 19 öğrenci katıldı.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler tarafından hazırlanan farklı özellik ve tasarımdaki robotlar jürinin beğenisine sunuldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, 4 farklı kategoride 9 öğrenciye ödül verildi.

Jüri üyeliği de yapan Ortahisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaya konulan performansların son derece güzel olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, birbirinden güzel eserleri ortaya koyduklarını dile getiren Adıgüzel, "Gençler yaptıkları bu çalışmayla bizleri ümitlendirdiler. Gençliğimiz artık değerli şeylerle vaktini geçiriyor. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz." dedi.

PARTNERBol bol yiyin diyemem! Çünkü...Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...
Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladıHakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı
Makam otosunu bulana 10 bin TL ödül varMakam otosunu bulana 10 bin TL ödül var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Robotlar Podyumda" yarışması "Sanat ve Bilimin Işığında TÜBİTAK 4007 Trabzon Bilim Şenliği" Ortahisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Adıgüzel Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum

O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.