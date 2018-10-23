Trabzon'da, "Sanat ve Bilimin Işığında TÜBİTAK 4007 Trabzon Bilim Şenliği" kapsamında "Robotlar Podyumda" yarışması düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaklaşa organize ettiği yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde toplam 19 öğrenci katıldı.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler tarafından hazırlanan farklı özellik ve tasarımdaki robotlar jürinin beğenisine sunuldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, 4 farklı kategoride 9 öğrenciye ödül verildi.

Jüri üyeliği de yapan Ortahisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaya konulan performansların son derece güzel olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, birbirinden güzel eserleri ortaya koyduklarını dile getiren Adıgüzel, "Gençler yaptıkları bu çalışmayla bizleri ümitlendirdiler. Gençliğimiz artık değerli şeylerle vaktini geçiriyor. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz." dedi.

