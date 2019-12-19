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Trabzon'da roman kahramanları sokağa indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

"Roman Kahramanları Haftası" dolayısıyla 90 lise öğrencisi, Türk ve dünya edebiyatında yer alan roman ve masal kahramanlarının kostümleriyle yürüyüş gerçekleştirdi

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Roman Kahramanları Haftası" dolayısıyla giydikleri kostümlerle Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterlerini canlandırdı.

Türk ve dünya edebiyatında yer alan roman ve masal kahramanlarının kostümlerini giyen 90 öğrenci, bir araya geldikleri 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndan başlayarak Uzunsokak üzerinden Edebiyat Müzesi önüne kadar yürüyüş yaptı.

Sokakta masal kahramanlarını karşılarında görünce şaşkınlık yaşayan kent sakinleri, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşü izleyen bazı kent sakinleri ve çocuklar, masal kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Abanozoğlu, yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ın dünya roman kahramanları günü olarak kutlandığını belirterek, Türkiye'de 4 Sosyal Bilimler Lisesinin kutlamalara öncülük yaptığını söyledi.

Abanozoğlu, "Amacımız kitap kahramanlarıyla halkımızı kaynaştırmak, farkındalık oluşturmak ve okumayı özendirmek. Farklı bir çalışma. İnşallah ülkemizde yaygınlaşır diye umuyoruz. Bu hafta dolayısıyla öğrencilerin sunduğu benim kahramanım panelini yaptık. Yine öğrencilerimizin çizdiği 'Benim Roman Kahramanım' resim sergisini açtık. Son olarak da yürüyüş gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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"Roman Kahramanları Haftası" Trabzon

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