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Trabzon'da sabun ağacı fidanları toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Trabzon Üniversitesi'nde 14 farklı noktada 12 bin fidan toprakla buluştu.

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Trabzon Üniversitesi'nde 14 farklı noktada 12 bin fidan toprakla buluştu. Trabzon Üniversitesi kampüsünde ise literatürde ‘sapindus mukorossi' olarak bilinen sabun ve şampuan yapımında kullanılan sabun ağacı fidanları dikildi.
Trabzon Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen fidan dikimi programına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Üniversite belirlenen alanlara katılımcılar, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 12 bin fidanın dikimi yapıldı. Trabzon Üniversitesi kampüsünde ise literatürde ‘sapindus mukorossi' olarak bilinen sabun ve şampuan yapımında kullanılan sabun ağacı fidanları dikildi. Etkinliğe ilgi gösteren bazı öğrenciler, dikip suladıkları fidanlarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, 81 ilde eş zamanlı yürütülen projenin hedefine ulaştığını belirterek, "Bugün burada üniversitemizle ortak çalışarak belirlediğimiz 14 parselde fidan dikimi gerçekleştirdik. 12 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Güzel ve anlamlı bir katılım oldu. Projenin hedefine ulaştığını düşünüyoruz. Hem burada üniversitenin yeşillenmesine katkı sunulacak, hem de öğrencilerimizde bu anlamlı bilincin kazanılmasına olumlu katkılar sunacaktır. 81 ilde eş zamanlı sürdürülen bir proje, biz de Trabzon'da 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Kampüs alanına ayrıca sabun ağacı fidanı da diktik" dedi.
'SEVİNÇLİ VE GURURLUYUZ'
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da, kampanyaya ev sahipliği yaptıklarından ötürü mutlu ve gururlu olduklarını kaydederek, "12 bin fidanın üniversitemiz bünyesindeki alanlarda toprakla buluşması, son derece sevindirici, mutluluk verici ve gururlandıran bir etkinliktir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve üniversitem adına saygılarımı sunuyorum. Projeyi başlatan ve destek olan bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyorum. 'Bugün fidan yarın nefes' diyoruz. İnşallah bu fidanlar, yarın öbür gün hayat olacaktır. Bu anlamlı kampanyanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projeyle sınırlı kalmayarak bu fidan dikim alışkanlığını sürdürmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

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