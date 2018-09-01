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Trabzon'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 00:51 | Son Güncelleme

Of ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Trabzon'un Of ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle su baskınları ve bazı mahalle yollarında heyelan meydana geldi.

İlçede akşam aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle İrfanlı Mahallesi'ndeki Roşi Deresi'nin debisi yükseldi. Dere yatağındaki bir evde mahsur kalan 5 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sağanak sonucu bazı evlerin bodrum katlarını ve bazı caddeleri su bastı. Of Belediyesi ekiplerince caddelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Yazlık, Çamlıtepe, Ağaçbaşı ve Yemişalan mahallelerindeki bazı yollarda da heyelan meydana geldi. Of Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Of Kaymakamı Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Of sağanak su baskını Trabzon

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