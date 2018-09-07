HABER

Trabzon'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Yomra ilçesindeki Kalafka Deresi'nde taşkın nedeniyle güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldi

Trabzon'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanakta Kalafka Deresi'nde taşkın sonucu güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan sağanağa bağlı bazı noktalarda heyelan yaşandığını söyledi.

Kalafka Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkın sonucu güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldiğini belirten Sağıroğlu, "Özdil ve Kıratlı mahallelerine de ulaşımı sağlayan yol, dere kenarındaki çökmeler ve yola yamaçlardan kaya parçaları ve toprak birikintisi dökülmesi nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı." dedi.

Sağıroğlu, Kılıçlı, Çamlıyurt, Yokuşlu ve Gülyurdu mahallelerinde de yer yer heyelanlar oluştuğuna dikkati çekerek, belediye ekiplerinin sorunları gidermek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Oymalı Mahallesi'nde tali yola bağlantı sağlayan beton köprünün yıkıldığını ifade eden Sağıroğlu, bazı noktalarda tıkanan menfezlerin açılması için çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.

Trabzon'da sağanak

- Yomra ilçesindeki Kalafka Deresi'nde taşkın nedeniyle güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldi

1 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
2 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
3 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
4 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
5 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
6 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
7 / 7

Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu Yomra'da sağanak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.